Прилепин заявил об избиении задержанных в Белоруссии россиян спецназом

Белорусский спецназ сильно избил при задержании 33 россиян, заявил писатель Захар Прилепин.

«В Минске на наших пацанах уже в автобусе в буквальном смысле прыгали бойцы белорусского спецназа. Ребра кое-кому поломали. Хотя необходимости в этих прыжках не было ни малейшей», – заявил Прилепин изданию «Свободная пресса».

«Пожестче» велели поработать с теми людьми, о которых белорусские верхи точно знали, что они невиновны», – сказал он.

Ранее Прилепин заявил, что среди задержанных были несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины.

Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один гражданин России имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

В МИД Украины после передачи напомнили Минску про принцип взаимности в вопросах экстрадиции граждан.

Киев просил Минск выдать россиян, которых считал украинскими гражданами, и 12 августа направлял в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 граждан, подозреваемых в участии в боевых действиях в Донбассе.

Освобожденные россияне рассказали о своем задержании.