Крымские ученые начали эксперимент по выращиванию саженцев винограда в пробирке

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) планируют к осени 2021 года получить и высадить в новой лаборатории микроклонирования растений, оборудованной в рамках нацпроекта «Наука», первые саженцы винограда из пробирки. Это будет безвирусный посадочный материал, экономически более выгодный и эффективный.

В ноябре 2019 года КФУ стал победителем конкурса на получение мегагрантов от министерства науки и высшего образования в рамках национального проекта «Наука». Общая сумма мегагранта составляет 180 млн рублей, на которые будут созданы лаборатории для исследований в сфере сельского хозяйства и квантовой механики. Одним из проектов станет лаборатория по производству безвирусного посадочного материала, в частности саженцев винограда, ежевики и рассады земляники, передает ТАСС.

«К осени 2021 года в лаборатории КФУ, которая получена по мегагранту, мы получим первый готовый саженец винограда, полученный из пробирки. Сейчас проращивается стебель, корневая часть», – сообщил проректор по внешним связям КФУ Михаил Сергеев.

По его словам, ученые сейчас занимаются мультиплицированием, то есть размножением саженцев, в которые будут делаться микропрививки против различных заболеваний растений. «Это очень сложная процедура, мы ни разу ее не делали. Будем пытаться впервые сделать прививку в пробирке, чтобы уже из нее получить культурный саженец», – отметил ученый.

Для эксперимента были взяты традиционные для Крыма сорта: пино-нуар, траминер и шардоне. Земляника и ежевика будут готовы к январю. Часть планируется высадить весной, остальное – осенью 2021 года.

Выращивание саженцев происходит в стерильных условиях. Заведующий лабораторией Лавр Крюков рассказал, что лаборатория создавалась буквально за несколько месяцев. По его словам, работа ученых заключается в постоянном наблюдении за тем, как ведут себя маленькие кусочки виноградной лозы, помещенные в пробирки.

«Для этого берется лоза, от нее отрезается участок в два сантиметра, стерилизуется, чтобы убить патогенную микрофлору, бактерии и грибы. Далее он помещается в питательную среду и начинает расти. Мы за этим наблюдаем, тестируем на наличие вирусов, разрабатываем протокол лечения для того, чтобы их убить», – отметил он.

Крюков уверен, что лаборатория микроклонирования растений станет хорошим заделом по нацпроекту «Наука», надежным производителем безвирусных саженцев. «Нам необходимо вырастить в этих питательных средах стерильный посадочный материал, который необходим, чтобы мы отказались от посадочного материала, ввозимого из Италии, Испании, Франции и других стран. Чтобы мы использовали то, что есть под боком, а не везли из-за границы. Мы выдаем растение с сертификатом качества, что это достоверный сорт, у него есть генетический паспорт. И что там отсутствуют карантинные вирусы и другие вредители», – рассказал ученый.

Мощность лаборатории – 3 млн саженцев в год. «Это количество растений в банках и количество растений на стеллажах. То есть это очень просто. Если мы понимаем, что нам надо еще, мы просто уплотняем, ставим больше банок», – отметил Крюков.

Когда отростки подрастут, их пересаживают в расположенную в десяти метрах от лаборатории теплицу для адаптации, где они в течение шести-восьми месяцев вырастают в саженцы.

В рамках мегагранта в лаборатории будет развито еще одно направление, которое будет вести профессор Рина Каменецки из Израиля, ведущий научный сотрудник Института Вулкани (научный центр в десятик километрах км от Тель-Авива) со специализацией на аграрных разработках. Речь идет о биореакторной технологии, которая позволит управлять ростом растений. В Крыму станет возможным выращивание, к примеру, целебных корешков лекарственных растений без стебля.

Целесообразность применения безвирусного посадочного материала связана с неоднократными случаями пресечения карантинными службами попыток ввоза на территорию России зараженного импортного посадочного материала, рассказал зампредседателя Совета министров – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. По его словам, существуют очаги заражения в промышленных насаждениях, в связи с чем ведется работа по их локализации и устранению. Как правило, из-за этой проблемы садоводческие предприятия несут большие убытки.

В связи с ежегодной закладкой виноградников и садовой земляники в Республике Крым потребность в качественном посадочном материале составляет соответственно 2,7 млн штук и более 2 млн штук. В последние годы посадка винограда осуществляется на 90% импортным посадочным материалом.