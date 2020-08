Умер актер Николай Губенко Новый клип группы Little Big за два дня посмотрели более 5 млн раз 16 августа 2020, 21:42 Текст: Александра Юдина

Новый клип группы Little Big с песней Tacos собрал более 5 млн просмотров за два дня, следует из данных видеохостинга YouTube. Видеоклип на песню Tacos, в котором участники группы в присущей им манере рассказывают о любви к еде, занимает первое место в рубрике «В тренде» на YouTube. Напомним, клип Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Клип просмотрели более 134 млн раз.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях