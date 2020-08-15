Мишустин поддержал создание научного центра на Камчатке

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал проект по созданию научно-образовательного центра в поселке Паратунка на Камчатке, сообщает правительство региона.

Проект представил учредитель культурно-просветительского центра «Вулканариум» в краевом центре Сергей Самойленко, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Планируется, что при создании кампуса будут использованы передовые научные технологии: он будет суперсовременным и экологичным. Например, посетители увидят, как можно использовать термальную воду, работу солнечного коллектора. В центре будут проходить форсайт-сессии, конференции и форумы, в том числе с участием студентов лучших вузов страны. На мероприятиях будут разрабатывать проекты по природосообразному развитию Камчатского края.

«Этот центр поможет сделать Камчатку привлекательной для молодежи. Они поймут, что жизнь в таком регионе ставит интересные и сложные задачи, и выработанные решения потом можно применять в других местах страны и мира. Также он будет способствовать развитию туристической отрасли – за счет привлечения людей для участия в мероприятиях и благодаря выработанным решениям», – рассказал Сергей Самойленко.

Деятельность центра начнется уже этой осенью. На Камчатку приедут студенты РАНХиГС, которые защитили яркие проекты по социальному предпринимательству. Возможно, некоторые из их идей найдут применение на полуострове. Однако именно федеральная поддержка поможет сделать проект по-настоящему масштабным и привлечь к решению задач по развитию Камчатки лучшие умы страны.

«Мне кажется, идея классная, – сказал Михаил Мишустин. – Я бы точно его посетил. То, что вы рассказали, завораживает. Поэтому добро. Светлана Чупшева поддерживает этот проект, и АСИ будет продолжать им заниматься. И в попечительский совет – то, что вы попросили – надо, чтобы Владимир Владимирович Якушев вошел и еще наши коллеги. От Министерства образования и науки, возможно, от Минприроды, Ростуризма».

Премьер-министр сообщил, что глава Камчатского края уже нашел подходящий участок для размещения научно-образовательного центра. Владимир Солодов акцентировал внимание на важности этого проекта для развития региона.

«Дело даже не в том земельном участке. У нас действительно есть зона на Паратунке, которая находится в заброшенном состоянии многие годы, на которой мы будем рады такие формы развивать. Но это только часть, – сказал Владимир Солодов. – Для меня приоритетом первого порядка является как раз создание таких точек притяжения, магнитов для детей, для молодежи. Это будет не просто земельный участок с палаточным лагерем и кампусом, который мы сделаем потом, а звучащая на всю страну точка притяжения, в которой люди действительно будут узнавать, что Камчатка – место, где не только можно посмотреть медведей или поймать рыбу, но и изменить свое сознание».

Также премьер-министр на встрече с общественностью в Петропавловке-Камчатском обсудил с главой региона и представителями авиакомпаний проблемы малой авиации.

Глава Камчатского края Владимир Солодов акцентировал, что малая авиация, особенно вертолетный парк, для региона имеет особое значение.

«Для Камчатки вертолеты – это жизненная необходимость. Они осуществляют и санитарные вылеты, и тушение пожаров, и доставку наших жителей в самые отдаленные села», – сказал глава региона.

Руководитель крупнейшей в России частной вертолетной компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин обратился к главе российского правительства с просьбой предусмотреть помощь таким предприятиям в обновлении авиационного парка и осуществлении нерегулярных перевозок.

«По территории Камчатки можно перемещаться в основном только авиационным путем. Наземное транспортное сообщение здесь пока только развивается. Коэффициент авиаперевозок населения у нас, наверное, один из самых высоких по Дальнему Востоку. Выше только в Якутии. Но все воздушные суда на Камчатке уже подходят в предельному сроку эксплуатации. Одно из решений – помощь авиакомпаниям в обновлении парка воздушных судов. Такая возможность есть по постановлению правительства от 13 декабря 2011 года, по которому предоставляется субсидия по лизинговым платежам на приобретение воздушных судов. Но в данном постановлении указаны только самолеты, вертолетов там нет. А у нас без вертолетов никуда», – сказал Виктор Сиротин.

Он также попросил предусмотреть поддержку нерегулярного авиационного сообщения в труднодоступных районах и регионах Крайнего Севера.

«Регулярность на Камчатке зависит только от погодных условий и возможности приема аэропортов, которые находятся в удаленных поселках края. Регулярность перевозок у нас, можно сказать, условная. Если есть погода – однозначно вертолет и самолет летят, здесь вопросов не возникает», – сказал руководитель предприятия.

Михаил Мишустин согласился с авиатором и поставил правительству задачу продумать меры поддержки малой авиации.

«Абсолютно очевидно, что к Камчатке особое отношение с точки зрения возможности регулярных рейсов. Очевидно, что они просто не могут здесь быть регулярными. Посмотрим, что мы можем сделать. Я соответствующее поручение по возвращению дам и правительству России, и коллегам из Министерства транспорта. И в целом посмотрим, что мы сможем сделать по субсидированию, для того, чтобы услуги малой авиации были доступны здесь, для жителей Камчатки. Чтобы, когда погода позволяет, все могли и работать, и отдыхать, и заниматься туристическими поездками. Давайте мы по приезду поручим нашим ведомствам проработать этот вопрос», – сказал глава кабинета министров.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин прибыл на Камчатку в четверг, 13 августа. Он посетил ряд объектов, в том числе краевую больницу имени Лукашевского и рыболовецкий колхоз имени Ленина, а также провел совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.