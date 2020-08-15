Пандемия не смогла нанести урон экономике Камчатского края

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы социально-экономического развития региона, в частности, подготовку к началу учебного года, сообщает пресс-служба правительства России. Было отмечено, что пандемия COVID-19 не ухудшила состояние экономики края, а по некоторым параметрам даже отмечается рост.

Мишустин в ходе беседы отметил, что по ряду пунктов в регионе складывается «непростая ситуация». При этом он поблагодарил Солодова за предпринимаемые «активные действия», следует из стенограммы их разговора, опубликованной на сайте правительства России.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин «дал достаточно много поручений, связанных с подготовкой к 1 сентября, (...) в первую очередь по обеспечению горячим питанием школ».

«Подготовка к новому учебному сезону является для нас безусловным приоритетом. 294 школы, которые находятся на территории края, полностью готовы к началу учебы. Мы очень надеемся, что будет возможность в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией начать учебный год в традиционном, очном формате. Для этого сейчас уже происходит дополнительное оснащение дезарами, средствами индивидуальной защиты, средствами дезинфекции. В общей сложности на подготовку всех учебных заведений к новому году было выделено почти 2 млрд рублей – это капитальные ремонты, текущие ремонты и дооснащение школ», – рассказал Солодов.

Он поблагодарил правительство за решение «о выделении 96 млн рублей на обеспечение горячим питанием», так как «очень важно, поскольку 15 тыс. школьников, которые пойдут в первые-четвертые классы 1 сентября, все без исключения будут обеспечены горячим питанием».

«Готовность всех школ обеспечена, в двух заканчиваются текущие ремонты – доукладка плитки, раковины. Уже к 18 августа все работы будут завершены. То есть, 100% готовность к началу учебного года в соответствии с поручением президента и задачами, которые правительство ставит, будет обеспечена. Уверен, что мы сможем в соответствии с санитарными требованиями и на высоком качественном уровне начать новый учебный год», – добавил он.

Мишустин также спросил о социально-экономическом положении в крае. В ответ Солодов отметил, что ситуация с коронавирусом «стала испытанием не только для здоровья, но и для экономики». При этом «меры поддержки, которые были приняты на уровне правительства», в регионе «дополнили собственными мерами».

«Благодаря этим решениям, а также мерам, которые были приняты для сохранения работоспособности системообразующих отраслей – а это в первую очередь рыбохозяйственная, горнодобывающая и транспортно-логистическая, – у нас экономика не просела. (...) Мы оцениваем показатели ВРП на уровне 0,1% роста к предыдущему году. Аналогичные параметры по занятости: по отдельным отраслям мы показываем рост», – рассказал врио губернатора.

Однако, по его словам, в регионе «остаются системные проблемы»: «Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на то, что в целом жилой фонд на Камчатке, особенно в Петропавловске, находится в катастрофической ситуации. У нас более 1 тыс. 148 объектов признаны недостаточными по сейсмике. К сожалению, в прошлые годы мы недостаточно включались в федеральные программы. Сейчас я готовлю конкретное предложение. Надеюсь тоже на вашу поддержку».

Отдельно он обратил внимание на «программу усиления сейсмической устойчивости», в которую ранее входило только пять субъектов, а теперь 27.

«Но Камчатский край имеет особую сейсмическую опасность. И поэтому просил бы рассмотреть возможность по этой программе Камчатке в приоритетном порядке средства выделять, а не просто как одному из 27 субъектов. Мы соответствующее предложение подготовили, в Минстрой России сейчас внесли», – сказал он.

Мишустин также попросил отдельно охарактеризовать ситуацию с малым и средним предпринимательством в регионе, напомнив, что «достаточно серьезно были поддержаны малые и средние предприниматели во время пандемии».

«Это президентские гранты, которые в размере МРОТ на численность работающих предприятий предоставлялись, и 2%-ый заем, который, напомню, уже в первом квартале 2021 года будет списан в случае, если будет сохранена занятость, то есть если 0,9 коэффициент будет, то компания сможет списать эти займы полностью», – напомнил он.

«Хочу здесь еще раз поблагодарить за меры, которые были оказаны. Мы находимся в тесном контакте, например, со Сбербанком, и по его линии каждый второй кредит был рефинансирован, был продлен как раз по тем программам, которые правительством были внесены», – сказал Солодов.

Он отметил, что в первое время «были шероховатости по доведению средств, но сейчас все решено и достаточно быстро рассматриваются все заявки от малого и среднего предпринимательства».

«Конечно, очень важны те секторальные меры, которые мы на региональном уровне принимаем. Они направлены на поддержку туристических компаний: сразу были обнулены арендные платежи – в том, что касается государственного и муниципального имущества, аренды на государственных причалах для тех, кто владеет небольшими судами и осуществляет туристические услуги. Мы ввели также поддержку по компенсации расходов на отопление, особенно на термальную воду. Для Камчатки, это имеет особое значение, потому что во всех средствах размещения туристов есть термальные бассейны, а тариф на термальную воду достаточно серьезный. Поэтому этой сфере тоже соответствующие льготы мы дали. И очень важно, что сейчас мы уже приступили в полном объеме к приему гостей. Все гостиницы, все туры забронированы полностью на Камчатке, мы надеемся, что окончание туристического сезона сложится удачно и позволит нам создать основу для дальнейшего роста. Потому что туризм – это, безусловно, один из ключевых стимулов по развитию в том числе малого и среднего бизнеса», – добавил Солодов.

В четверг Мишустин прибыл в Анадырь, где началась его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку.

На Камчатке Мишустин заверил, что проект строительства новой Камчатской краевой больницы будет взят на особый контроль.

Он также провел совещание по развитию энергетики и газификации Дальнего Востока.

Вместе с тем Мишустин отметил сокращение притока молодежи на Камчатку.