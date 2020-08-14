В России подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5065 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 912 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5065 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 688, Санкт-Петербурге – 159, Подмосковье – 156.

Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 тыс. 568 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 тыс. 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 498 летальных исходов, выздоровело 722 тыс. 964 человека.

Накануне, 13 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5057. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на восемь.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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