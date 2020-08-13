В России подтвердили 5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 907 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5057 новых случаев коронавируса в 83 регионах», из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 692, Свердловской области – 162, Санкт-Петербурге – 160.

Зафиксировано 124 летальных исхода, полностью выздоровели 6 тыс. 98 человек.

Всего в России выявлено 907 тыс. 758 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 тыс. 384 летальных исхода, выздоровели 716 тыс. 396 человек.

Накануне, 12 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5102. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 45.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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