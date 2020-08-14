Трамп поспорил с Байденом об обязательном ношении масок для защиты от COVID-19

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден призвал ввести в стране обязательное ношение масок для защиты от коронавируса, но действующий глава государства Дональд Трамп с ним не согласился.

Байден призвал «установить обязательное ношение масок по всей стране прямо сейчас». Он сказал, что это позволит спасти «40 тыс. жизней в ближайшие три месяца». Байден ссылается на расчеты Колумбийского университета, согласно которым «если бы несколько месяцев президент действовал быстрее, хотя бы на неделю, это спасло бы около 30 тыс. жизней, а на две неделе – 51-56 тысяч».

Байден выразил надежду, что «президент извлек уроки». По словам Байдена, получены «убедительные доказательства», что ношение маски вирус-положительным человеком, у которого в том числе нет симптомов, очень сильно снижает вероятность заражения других людей, передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что «Байден продолжает политизировать пандемию» и «проявляет мало уважения» к американцам, «постоянно заблуждается насчет вируса, игнорируя научные доказательства и ставя левацкую политику выше фактов».

«Мы призывали американцев носить маски», – сказал Трамп.

Он заявил: «Может быть это (ношение маски) здорово, может быть хорошо, может быть не очень. Это уместно, если нельзя соблюдать социальную дистанцию».

Однако решение об обязательном ношении масок должны принимать местные власти, поскольку у жителей США «есть определенная свобода», а в «каждом штате своя уникальная ситуация», сказал президент. Трамп заявил, что «доверяет губернаторам в каждом штате, которых избрали люди».

При этом Трамп подчеркнул, что Байден выступал против запрета на въезд в США из Китая и ЕС в связи с коронавирусом.

«Если бы я следовал его советам, умерли бы сотни тысяч людей», – сказал Трамп.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 5,2 млн, скончались свыше 166 тыс. человек.

Напомним, Трамп не раз отказывался надевать маску.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД