Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг рассказал, в каком случае Белоруссии будут грозить санкции ЕС.

Он перечислил «основные требования» к Минску: «прекращение насилия, освобождение произвольно задержанных демонстрантов и журналистов, прекращение блокады интернета». Шалленберг заявил о необходимости «всестороннего внутригосударственного диалога» в Белоруссии.

Шалленберг согласен с тем, что в случае отказа Минска выполнить эти условия в ЕС должны поднять вопрос о введении «точечных санкций», передает ТАСС со ссылкой на ORF.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц осудил насильственные действия против демонстрантов в Белоруссии и призвал Евросоюз к ясной реакции на события в этой стране.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Белоруссии.

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