Руководителя «Крымавтодора» уволили после посещения строек Аксеновым

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение уволить директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко после выявления недочетов при реализации проектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

В понедельник Аксенов обнаружил недочеты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек. Также он высказывал недовольство ходом ремонта дорог. Чиновникам, ответственным за строительные объекты, он вновь пригрозил увольнением.

«Руководителя «Крымавтодора» – это товарищ Кривенко (директор предприятия «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко) – уволить. Выговоры объявить товарищу Нефедову (начальник Службы автодорог Республики Крым Александр Нефедов) и товарищу Суханову – это служба автомобильных дорог Крыма, за низкое качество подготовки документов и отсутствие организационной работы на объектах», – передает ТАСС слова Аксенова в четверг на совещании по итогам посещения объектов в Симферополе и Симферопольском районе.

Аксенов пояснил, что «Крымавтодору», в частности, была поставлена задача провести благоустройство ряда дворов многоэтажек Симферополя. «И ни на одну территорию никто не вышел», – отметил Аксенов.

Он поручил уже в четверг назначить исполняющего обязанности директора предприятия.

Напомним, в конце июля Аксенов заявил, что Крым построит четырехполосную дорогу к границе с Украиной.

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