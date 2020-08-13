ЦИК Белоруссии озвучил итоги выборов в Минске

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала данные по итогам голосования на президентских выборах по регионам.

Так, за действующего президента республики Александра Лукашенко в Минске голоса отдали 64,49% избирателей, а за Светлану Тихановскую – 14,92%, передает ТАСС.

Согласно таблице итогов голосования по всем регионам Белоруссии, в Могилевской области за Лукашенко проголосовали 88,06% избирателей, в Минской – 79,23%, в Гродненской – 78,72%, в Гомельской – 85,38%, в Витебской – 83,64%, в Брестской – 81,78%.

В свою очередь, за Тихановскую в Могилевской области отдали голоса 4,73% граждан, в Минской – 11,81%, в Гродненской – 13,81%, в Гомельской – 5,98%, в Витебской – 9,18%, в Брестской – 10,33%.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.

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