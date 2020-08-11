Парламент Белоруссии осудил попытку дестабилизации в стране

Белорусский парламент осудил попытки дестабилизировать обстановку в стране, депутаты призвали не допустить, чтобы молодежь страны стала «разменной монетой» в желании «раскачать ситуацию».

«Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство – обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций. Путь насилия не приемлем для белорусского народа», – цитирует БелТА заявление парламента.

Парламентарии «категорически осуждают» попытки немногочисленных «ангажированных групп» расколоть общество и дестабилизировать обстановку в республике.

Также парламентарии отметили, что «абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность».

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Во вторник белорусские СМИ показали видеозапись, на которой запечатлены задержанные «зачинщики беспорядков». Как заявили в ролике, они якобы прибыли из России.

Также правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.