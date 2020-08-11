Мясников высказался о российской вакцине от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил свое мнение насчет созданной в России вакцины от коронавируса. По его словам, это совершенно беспрецедентная ситуация, показывающая, что российские институты продолжают оставаться на лидирующих позициях во всем мире.

«Мы все понимаем, какая это тонкая, непростая материя: создать вакцину от нового в человеческой популяции вируса. Масса вопросов остается: может ли быть устойчивый иммунитет к коронавирусу в принципе, какие долгосрочные последствия, как достичь уровня вакцинации в 60-70%, необходимых для создания коллективного иммунитета, и так далее», – написал медик в своем Telegram-канале.

Мясников также добавил, что основным вопросом остается степень безопасности вакцины, «разработанной в такие короткие сроки».

«Это совершенно беспрецедентная ситуация. И это не гонка престижа, это просто отражение того факта, что наши соответствующие институты сохранили свои лидирующие позиции еще со времен СССР. В этом плане критика, что мы пренебрегли вопросами безопасности, беспочвенна. В рамках существующих по всему миру ускоренных стандартов испытания новой вакцины, мы соблюли все», – сказал врач.

Мясников отметил, что «время покажет», насколько такие мировые ускоренные «стандарты в итоге окажутся надежны».

«В любом случае каких-то драматических побочных явлений быть не должно. Мы не вводим «живые» (ослабленные) вирусы, многолетняя практика вакцинирования показывает, что серьезные отдаленные побочные явления вакцин, подобных вновь созданной, ничтожно малы», – добавил медик.

Кроме того, по словам Мясникова, «если бы мы не создали эту вакцину – ее бы создали другие».

«И мы бы закупали ее за рубежом. Без вариантов. «Кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую». Не знаю, насколько вся эта Всемирная история с вакцинацией будет успешна. Но на данном, первом, этапе мы поставленную задачу выполнили. Первыми в мире. И это заслуживает уважения!» – заключил медик.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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