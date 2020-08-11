В концерне «Белнефтехим» опровергли слухи о забастовке

Предприятия белорусского государственного концерна «Белнефтехим» работают в штатном режиме, сообщения о забастовке – слухи, заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения, что два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии и предприятие «Гродно Азот» решили присоединиться к общенациональной забастовке, которую оппоненты действующей власти призвали организовать в знак протеста против итогов президентских выборов.

«Эти сообщения – попытка выдать желаемое за действительное. Предприятия концерна работают в штатном режиме. Такого (забастовки) нет, это слухи», – передает РИА «Новости» слова Тищенко.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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