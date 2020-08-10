Писателя Крапивина повторно госпитализировали на Урале после скандала

Уральского писателя Владислава Крапивина после жалобы родственников повторно госпитализировали в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, сообщила его невестка Лариса Крапивина.

«В результате всей работы СМИ и того, что общественность поднялась, сегодня ночью приехали сосудистые хирурги от министерства здравоохранения. Врачи были очень квалифицированные, увидели его состояние и сказали, что нужна срочная госпитализация», – рассказала Ura.ru родственница писателя.

По ее словам, медикам удалось убедить Крапивина поехать в больницу, несмотря на то, что раньше он отказывался от госпитализации.

По словам Крапивиной, сейчас в больнице проходит консилиум врачей, на котором решается, необходима ли писателю операция. Состояние у прозаика тяжелое, он находится в сознании, но не может самостоятельно передвигаться, добавила невестка.

Представитель минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщил, что врачей к Крапивину отправили по личному распоряжению министра. «В больнице писателю оказывается вся необходимая медицинская помощь», – отметил он.

Напомним, писателя госпитализировали в середине июля с подозрением на инсульт и выписали из больницы 7 августа, при этом состояние Крапивина было хуже, чем когда он поступил в клинику. Родственники писателя заявили, что разочарованы работой врачей.

Детский писатель, поэт и сценарист Владислав Крапивин родился в 1938 году в Тюмени. В 1961 году он окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. Горького (ныне Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина).

Базовый корпус произведений «крапивинской прозы» составляют «Оруженосец Кашка» (1965); «Валькины друзья и паруса» (1966); «Бегство рогатых викингов» (1969); «Тень Каравеллы» (1970); «Алые перья стрел» (1971); «Мальчик со шпагой» (1973–1975); «Мушкетер и фея» (1975); «Ковер-самолет» (1975); «Журавленок и молнии» (1981); «Сказки Севки Глущенко» (1982).

В настоящее время у Крапивина около 200 изданий на различных языках. Его книги многократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США. За литературную и общественную деятельность Владислав Крапивин отмечен многими премиями и наградами: кавалер ордена Почета (2009), лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2013 года и других.