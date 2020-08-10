СК показал момент крушения самолета под Калугой

СК опубликовал видео крушения легкомоторного самолета в Калужской области и сообщил о возбуждении уголовного дела.

Следователи также сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения авиасудна, в результате которого погиб пилот.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения воздушного судна)», – передает телеканал «Звезда» сообщение СК.

По предварительным данным Следственного комитета, пилот выполнял бочку – элемент высшего пилотажа, во время которого не справился с управлением и потерпел крушение. Мужчина погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее в понедельник при жесткой посадке легкомоторного самолета в Малоярославецком районе Калужской области погиб пилот.

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