Глава МИД Украины пояснил, почему Киев не разрывает дипотношения с Москвой

Отказ от разрыва дипотношений с Россией – верное решение, это позволит поддерживать украинских «политзаключенных», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году. Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов?.. Берем Польшу условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить», – пояснил Кулеба в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

По его мнению, в 2014 году политически правильным жестом был бы разрыв дипотношений с Москвой, но с точки зрения защиты украинских граждан это была бы ошибка.

«Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», – добавил министр.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Украина на самом деле не желает разрывать дипломатические отношения с Россией, несмотря на заявления Киева о «войне» с Москвой.