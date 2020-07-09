Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.

«У него возникли серьезные проблемы со здоровьем – сильные боли и быстрая потеря веса. (...) Украинская сторона просит обменять Матюшенко в экстренном порядке, так как человек серьезно болен, и важно успеть его спасти. Информацию донесли до ОБСЕ и той стороны», – написал он в Facebook.

По словам Казанского, Киев добивается проведения обследования, однако пока ответа со стороны ДНР и ЛНР нет.

Накануне полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина отказалась от договоренностей в сфере обмена удерживаемых лиц. По его словам, это существенно затормозит процесс обмена и освобождения.

При этом офис президента Украины заявил, что Киев якобы готов к скорейшему обмену пленными с ДНР и ЛНР.