Полиция отпустила Собчак

Телеведущую Ксению Собчак отпустили из полиции после задержания в ходе акции в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, сообщил юрист Алексей Прянишников.

«С Ксении Собчак взяли обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и отпустили из отдела полиции. Ей грозит штраф до 20 тыс. рублей», – сообщил ТАСС Прянишников.

Напомним, Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве в ходе пикетов в поддержку задержанного по подозрению в госизмене Сафронова. Вместе с ней оказались задержаны еще несколько человек, включая других журналистов.

Сафронов был задержан в Москве по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он, предположительно, передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Своей вины журналист не признал. В Роскосмосе отметили, что задержание не касается его работы в госкорпорации. Позже Сафронова арестовали.