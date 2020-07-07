Бастрыкин заявил о наличии доказательств убийства младенца врачами в Калининграде

У следователей есть доказательства вины калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой в умышленном убийстве младенца в Калининграде, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Ситуация, действительно, очень резонансная, и вызвала бурное обсуждение в обществе. Многие стали высказываться в поддержку врачей, были и противоположные мнения. Я полагаю, что здесь нужно очень тщательно все проанализировать. И выводы делать очень аккуратно, исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абсолютно абстрагируясь от эмоциональной составляющей», – передает «Российская газета» слова Бастрыкина.

Он отметил, что следователи провели большую работу, а собранные ими материалы, в том числе заключения экспертиз, говорят о наличии в действиях обвиняемых признаков особо тяжкого преступления – убийства.

«Выводы следствия о квалификации были сделаны на основе совокупности доказательств: заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаний свидетелей, а также на основе совокупности и иных собранных по делу доказательств. У нас нет сомнений в объективности экспертиз, ведь их также делали эксперты-медики», – рассказал эксперт.

Он пояснил, что из доказательств следует, что Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила смерть ребенка. При этом эксперты установили, что препарат был введен в заведомо токсичной дозе, многократно превышающей предельно допустимую, это закономерно привело к смерти новорожденного от острого отравления.

Напомним, Сушкевич обвиняется в совершении умышленного убийства, вторая фигурантка дела – исполняющая обязанности главврача роддома в Калининграде Елена Белая – в организации убийства.

По данным следствия, в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая якобы дала указание Сушкевич убить его, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить показатели медицинской статистики.

Сушкевич ввела младенцу дозу магния сульфата, тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.

Между тем в Сети запустили флешмоб «Я Элина Сушкевич» и опубликовали петицию с призывом защитить врачей. Сообщалось, что медики нашли нестыковки в деле об убийстве младенца.