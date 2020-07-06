Акции «Норникеля» упали на 5,5%

Акции «Норильского никеля» в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 6 июля, ускорили падение до 5,5%, опустились ниже 18 тыс. рублей за штуку впервые с 24 марта. Падение произошло на фоне оценки ущерба экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Ранее в ходе торгов акции «Норникеля» падали на 4,4%.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин со своей стороны отметил, что считает «беспрецедентным» объем ущерба водным объектам в связи с происшествием в Норильске. «Сумма (озвученная Росприроднадзором – прим. ВЗГЛЯД) ему соответствует», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Росприроднадзор сообщил, что ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске оценен примерно в 148 млрд рублей. Требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО «Норильско-Таймырской энергетической компании».

Напомним, после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».

4 июля специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

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