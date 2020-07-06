В США началась последняя стадия испытаний «коктейля» из антител от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals сообщила о начале последней стадии испытаний своего «коктейля» из двух антител для предупреждения COVID-19 и второй фазы для лечения пациентов с коронавирусом.

«В рамках третьей фазы будет проведена оценка способности EGN-COV2 предотвращать заражение среди неинфицированных людей, которые подвергались непосредственному контакту с пациентом с COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Уточняется, что препарат перешел во вторую фазу испытаний для лечения госпитализированных или негоспитализированных пациентов. Первая фаза получила положительные отзывы о безопасности при испытании на 30 пациентах.

Кроме того, третья фаза испытания для предотвращения вируса проводится в 100 регионах, в нем могут принять участие две тыс. человек. Испытания способности «коктейля» лечить вирус планируется провести в 150 регионах в США, Бразилии, Мексике и Чили.

«Мы проводим одновременные регулируемые испытания, чтобы как можно быстрее двигаться вперед и обеспечить потенциальное решение для предупреждения и лечения инфекций COVID-19 даже в разгар продолжающейся глобальной пандемии», – приводятся слова ее главы Джорджа Янкопулоса.

Ранее сообщалось, что в июне в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае более 8 тыс. человек обследовали на популяционный иммунитет к коронавирусу.

Напомним, антитела к коронавирусу выявили у 20% прошедших тестирование москвичей.

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