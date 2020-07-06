Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием, сообщила в понедельник пресс-служба первого президента Казахстана.

«В ходе беседы Владимир Путин сердечно поздравил елбасы лидера нации с днем 80-летия, пожелав крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо дружественного казахстанского народа. Президент России выразил уверенность в том, что политическая дальновидность и огромный опыт Нурсултана Назарбаева будут и впредь способствовать углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также наращиванию интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ответ Назарбаев поблагодарил Путина «за теплые пожелания» и подчеркнул «важность продолжения поступательного курса на укрепление казахстанско-российского стратегического партнерства и союзнических отношений».

В начале июля в Казахстане торжественно открыли монумент первому главе республики Нурсултану Назарбаеву на территории Национального университета обороны.

В 2019 году Назарбаев, руководивший Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев остался во главе Совбеза республики.