Во Всемирном банке заявили о хорошей подготовке России к кризису на фоне коронавируса

Экономическая политика российского правительства позволила подойти к кризису из-за распространения коронавируса «в хорошей форме», сообщил директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

«Мы считаем, что макроэкономическая и фискальная политика властей на протяжении последних лет позволила России подойти к этому кризису в относительно хорошей форме: с точки зрения уровня долга к ВВП (порядка 14%), внешних резервов, объема средств в ФНБ, плавающего валютного курса. Россия встретила кризис, находясь в лучшей форме, чем многие страны с похожей экономикой», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также добавил, что Россия сфокусировалась на мерах поддержки, которые «составляют почти 4% ВВП, что относительно мало по сравнению с развитыми экономиками, но на уровне стран с похожим уровнем дохода». Так, Россия потратила столько, сколько можно было, не прибегая к средствам ФНБ и не ограничивая свои возможности по поддержке экономики в будущем, считает Селигманн.

Кроме того, Селигманн отметил, что меры российских властей по поддержке экономики и населения в условиях коронавируса помогли предотвратить скачок бедности.

«Что касается защиты наиболее уязвимых слоев, стоит сказать, что, если бы правительство с января не принимало меры реагирования на кризис, в России выросла бы бедность – она бы поднялась с 12,3% до 14,8%, то есть выросла бы значительно», – добавил он.

Как отметил главный экономист ВБ по России Aпурва Санги, восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года.

«Наш базовый сценарий исходит из того, что восстановление начнется во второй половине 2020 года. Но есть и более пессимистичные сценарии, включающие возвращение вируса, более длительный локдаун, в этой ситуации восстановление будет отложено до первой половины следующего года», – добавил он.

Санги также обратил внимание на «беспрецедентный уровень неопределенности», который затрудняет прогнозирование.

Ранее президент Владимир Путин назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных и тяжелых, с которыми ему пришлось столкнуться.