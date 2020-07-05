В ДТП под Иркутском пострадали 10 человек, включая детей

В Иркутской области столкнулись две легковые автомашины, в аварии пострадали 10 человек, в том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре», – сообщили ТАСС в ГИБДД.

Среди пострадавших оказался один ребенок, он получил тяжелые травмы. Девочка 2011 года рождения попала в реанимацию.

По предварительным данным, один из водителей не уступил дорогу другой автомашине, выезжая со второстепенной трассы. Авария, по информации регионального ГУ МЧС, произошла на 1772-м километре трассы Р-255 «Сибирь».

В июне сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. Выяснилось, что за рулем был внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Ему грозило до 15 суток ареста.