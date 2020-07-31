Детсадовцы в Германии нашли сумку с марихуаной

Группа учеников детского сада в городе Гебезее (Германия) на прогулке в лесу нашли сумку с тремя килограммами марихуаны, сообщили в местной полиции.

«Для детей лес – отличная игровая площадка. Животные, камни, растения и палки возбуждают интерес и фантазию малышей. Когда удается найти и сумку, а на место прибывает полиция приключение становится превосходным. Именно так и развивались события вчера утром у группы детского сада в лесу у Гебезее. Во время прогулки они нашли очень ветхую сумку. В ней было несколько пакетиков. Маленькие сыщики нашли три килограмма марихуаны», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики, начато расследование.

Ранее в России дети во время купания в водоеме вблизи коллективного сада под Нижним Тагилом обнаружили гранату Ф-1 и сообщили о находке родителям.

В мае этого года дети во Франции нашли два килограмма золота во время игры со старыми простынями.