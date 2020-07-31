Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии
Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву
Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала
Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Долго ли продлится новое перемирие в Донбассе
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Начиная с 2014 года в Донбассе было уже более 20 перемирий. Бессрочных и с различными сроками окончания. Они часто носили красивые названия, к примеру, «хлебное» или «школьное» перемирие. Но все заканчивались одинаково – новой эскалацией конфликта. Подробности...
России пора становиться хранилищем памяти мира
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ
Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщинаПодробности...
В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир ПутинПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
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