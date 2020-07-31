Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и показывать удостоверение по их просьбе.

Согласно закону, сотрудники Росгвардии обязаны «называть свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина», передает ТАСС.

При этом исключения составляют ситуации, когда нужно пресечь преступление или административное правонарушение, или случаи, когда ведется преследование возможных преступников или нарушителей.

Также президент подписал закон, предусматривающий выдачу продовольственных пайков служащим Росгвардии.

Закон необходим, поскольку не всегда была возможность обеспечить горячее питание во время выполнения росгвардейцами служебно-боевых задач из-за отсутствия столовых в местах несения службы, отмечается в пояснительной записке.

При этом выдача пайка была невозможна без соответствующего законодательного регулирования.

Ранее отмечалось, что законопроект об обязанности росгвардейцев представляться предлагает распространить обязанность представляться на сотрудников Росгвардии, выполняющих схожие с полицейскими функциями: патрулирование улиц, проверку документов, выезд по вызову граждан и т.д.