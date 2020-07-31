На Украине закрыли дело против Порошенко по томосу об автокефалии

Госбюро расследований Украины закрыло «дело о томосе» против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщил его адвокат Игорь Головань.

«ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел – в отношении томоса об автокефалии православной церкви Украины», – заявил юрист в Facebook.

По его словам, инициаторам расследования придется понести ответственность за многомесячную трату бюджетных средств на работу следствия, и отвечать по статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Порошенко сообщал, что в отношении него возбудили уголовное дело в связи с предоставлением томоса об автокефалии «Православной церкви Украины».

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви» Украины (раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ). Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя.