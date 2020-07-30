В Белоруссии предупредили о возможности ограничения интернета

Совбез Белоруссии не исключил ограничение интернета в республике во время митингов, заявил кандидат в президенты страны, один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев по итогам срочной встречи в Центризбиркоме.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии созвана в Центризбиркоме страны.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.