Google заподозрили в содействии Китаю в разработке истребителя пятого поколения

В ходе слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США директора Google Сундар Пичаи попросили разъяснить, какое содействие американская компания оказывает в разработках китайского истребителя пятого поколения J-20 («Цзянь-20»).

«Мы не работаем с китайскими военными, это совершенно не соответствует действительности», – приводит ТАСС ответ Пичаи на соответствующий вопрос американского законодателя.

По словам топ-менеджера Google, ранее он уже сообщил об этом представителям Пентагона.

«Мы разъясняли, чем занимаемся в Китае», – добавил он, заверив, что речь идет об «очень ограниченной работе», если сравнивать с другими корпорациями.

Пичаи обратил внимание, что в работе Google в Китае, касающейся развития технологий искусственного интеллекта, участвует лишь небольшая группа специалистов.

Ранее конгрессмен Дэвид Сисилини на слушаниях по антимонопольной политике заявил, что американские корпорации Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять властью посредством использования цифровой инфраструктуры для слежки за пользователями и потенциальными конкурентами, а также навязывания контрактов и сборов.

Напомним, в прошлый четверг Госдеп обвинил Китай в «упорном воровстве американских технологий». Кроме того, в конце июня США объявили китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

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