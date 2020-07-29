Американские ИТ-гиганты заподозрили в злоупотреблении положением на рынке

Американские корпорации Amazon, Facebook, Apple и Google могут злоупотреблять властью посредством использования цифровой инфраструктуры для слежки за потенциальными конкурентами, навязывания контрактов и сборов, заявил конгрессмен Дэвид Сисилини на слушаниях по антимонопольной политике.

«Цель сегодняшних слушаний состоит в том, чтобы оценить доминирующую роль Amazon, Apple, Facebook и Google», – заявил Сисилини на слушаниях в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей, передает ТАСС.

Он отметил, что каждая из компаний обладает огромным влиянием, в том числе в сфере предоставления доступа к информации и рынкам. По словам Сисилини, у этих компаний «есть мотивы и возможность злоупотреблять этой властью».

«Любое действие этих компаний оказывает сильнейшее и долгосрочное воздействие на сотни миллионов из нас», – отметил конгрессмен.

«Они могут взимать непомерные сборы, навязывать тягостные контракты и получать важные данные от людей и компаний, которые на них полагаются», – подчеркнул законодатель.

«До пандемии COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание) каждая из этих корпораций уже являлась гигантом нашей экономики. Однако в свете пандемии они, вероятно, станут сильнее, чем когда-либо раньше», – полагает Сисилини.

По словам конгрессмена, Amazon, Facebook, Apple и Google «пользуются контролем над цифровой инфраструктурой, чтобы следить за другими компаниями, за их ростом, работой и тем, могут ли они стать конкурентами». У указанных корпораций «слишком много власти», подчеркнул Сисилини.

Как заявил председатель юридического комитета Палаты представителей Джерролд Надлер (демократ от штата Нью- Йорк), в ходе расследования, проведенного конгрессменами, в частности, в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, были выявлены «свидетельства того, что небольшое число корпораций захватили огромную долю сетевой торговли и коммуникаций». Законодатель подчеркнул, что Конгресс США должен «не допустить злоупотребления новыми монополистами имеющейся у них властью».

Надлер заострил внимание на том, что во время расследования представители ряда компаний поделились с законодателями своими опасениями относительно работы крупных технологических корпораций. По словам конгрессмена, многие представители бизнеса «опасаются отключения от этих платформ».

Сисилини уточнил, что во время разбирательства были рассмотрены документы, касающиеся работы Amazon, Apple, Facebook и Google, а также заключения, представленные десятками специалистов. Законодатель заверил, что в расследовании на равных условиях участвовали демократы и республиканцы.

Напомним, в июне прошлого года стало известно, что власти Соединенных Штатов собираются начать масштабное расследование в отношении американских цифровых гигантов Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД