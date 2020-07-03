Финалист «Лидеров России» возглавил министерство в Нижегородской области

Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов Андрей Майоров возглавил министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

В апреле губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, согласно которому с 1 июля 2020 года министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития преобразуется в два министерства: министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий и министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Возглавить Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области было предложено Андрею Майорову.

В новой должности Майоров будет курировать цифровую трансформацию Новгородской области в рамках реализации ведомственных федеральных программ цифровой трансформации, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая экономика», работая над такими проектами, как: «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

«Планов у меня много, в первую очередь доказать и себе, и другим, что можно добиться серьезных успехов в цифровизации с небольшим бюджетом. Моя ближайшая цель – попасть в 20-ку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятерку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», – сказал он.

Майоров принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018-2019 годах и вошел в топ-300 лучших управленцев страны по итогам второго сезона конкурса.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

За два года назначения на высокие позиции получили более 180 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 тыс. 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.