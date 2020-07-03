Песков рассказал о постоянной работе Путина над укреплением политической системы России

Президент России Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы страны, это его приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «последовательно идет процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства», передает РИА «Новости».

«Очень важным, существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в Конституцию», – добавил он.

Представитель Кремля указал, что «Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы».

Он отметил также, что состояние государства 20 лет назад «оставляло желать лучшего».

«Государство вообще было на грани развала», – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил также слова Путина о том, что после того, как Советский Союз прекратил свое существование, прошло совсем мало времени в историческом контексте.

«Конечно, это очень мало времени для полноценного обновления, укрепления и цементирования основ любого государства, включая Россию. Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее, и тому подобное - на живую нитку», – пояснил он.

Напомним, в пятницу ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию.

В четверг ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, праздничным днем.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.