Британские ученые сказали, почему вакцина не станет панацеей от коронавируса

Вакцины от коронавируса, разрабатываемые целым рядом компаний, не станут панацеей от инфекции и будут действовать максимум год, заявила глава правительственной рабочей группы Великобритании по вакцинам Кейт Бингем.

«В настоящее время предполагается, что прививки будут эффективны в течение года. Меня беспокоит то, что люди надеются на получение универсального средства от заболевания (вызываемого новым коронавирусом), но этого, вероятно, не произойдет. Даже две дозы вакцины (вторая для повышения эффективности лечения) могут действовать, по ее словам, непродолжительное время. В этой связи руководитель рабочей группы не исключила «необходимости делать прививки ежегодно», – передает ТАСС слова Бингем.

«В настоящее время мы стремимся к тому, чтобы как минимум уменьшить риски при заболевании, спасать жизни людей», – добавила она.

Предположения Бингемосновываются, в частности, на ряде медицинских исследований, которые свидетельствуют о том, что у пациентов, перенесших коронавирус, уровень антител резко сокращается уже через несколько недель и снижается выработанный иммунитет.

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что у России нет необходимости «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки России и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства.

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