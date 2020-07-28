В Москве «заминировали» более 20 объектов

Специалисты проверяют анонимные сообщения о «минировании» более 20 больниц и других административных зданий в Москве сообщил источник в экстренных службах.

«Поступают анонимные сообщения от неизвестных с угрозами взрыва в больницах и других административных зданиях. В настоящий момент таких объектов насчитывается более 20», – сообщил источник ТАСС, добавив, что на места для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Напомним, в воскресенье правоохранительные органы получили анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.

В субботу пассажиров и персонал эвакуировали из аэропорта Хабаровска после получения сообщения о минировании терминала внутренних авиалиний.