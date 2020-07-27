Генерал ФСБ нашел связь между «минированием» домов и предотвращением теракта

«Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, их стараются вывести в безопасное место. В данном случае поступили так же. Это было сделано своевременно, а значит, исключило возможность потерь среди людей, находящихся в зоне прохождения операции», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, комментируя предотвращенный теракт в Москве.

«Если мы говорим о ситуации, когда сотрудникам ФСБ удается предотвратить теракт, то нужно понимать, что в ходе операции они сталкиваются с непредсказуемыми обстоятельствами. Часто бывает, что все идет не по плану. В данной ситуации правоохранительные органы сработали оперативно – теракт был предотвращен, никто из гражданских лиц не пострадал», – отметил генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.

Более того, по словам генерал-майора, было принято совершенно правильное решение – зона операции была зачищена, как и положено при проведении аналогичных операций.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что из домов в подмосковных Химках были эвакуированы 150 человек после сообщения о якобы «минировании» зданий. Вызов оказался ложным, передавало РИА «Новости».

Михайлов считает, что это было сделано с целью предотвращения тяжких последствий и минимизации потерь. «ФСБ имеет опыт проведения подобных операций и на Северном Кавказе, и в ряде других городов. Когда возникает угроза жизни и здоровью людей, их стараются вывести в безопасное место. В данном случае поступили так же. Это было сделано своевременно, а значит исключило возможность потери среди людей, находящихся в зоне прохождения операции», – добавил он.

Версия о том, что спецоперация в Химках связана с ложным сообщением о «минировании», позволяет предположить, что сама операция проходила накануне, в воскресенье, а объявлено о ней было в понедельник.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ совместно с МВД России и Следственным комитетом России пресекли деятельность члена террористической организации, который планировал совершить террористический акт в Москве. Преступник был вооружен автоматическим оружием и гранатами. С этим арсеналом он собирался устроить теракт в одном из мест массового скопления людей в Москве.

Преступником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в столице в арендованной квартире. Также в Подмосковье задержали его брата, который искал родственника, чтобы не допустить его въезд в Сирию «для участия в запрещенной в России международной террористической организации (МТО)».

«Правозащитники придерживаются мнения, что преступников нужно брать живыми. Конечно, это важный момент, но сколько тогда будет убито сотрудников правоохранительных органов?» – задается вопросом генерал-майор.

«Поэтому я считаю, что надо исходить из объективных обстоятельств – достал пистолет, не сдался – это его выбор. Этих людей жалеть не надо, потому что они, по моему мнению, не подлежат перевоспитанию», – подытожил Михайлов.

Сам террорист при попытке задержания был уничтожен – его обнаружили в районе заброшенных гаражей в Химках, он «открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия», ответным огнем его нейтрализовали.