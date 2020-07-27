Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

По меньшей мере 59 сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.

«В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются - от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска... Сотрудники полиции задержали 47 человек к концу акции протеста за нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям полиции», – передает РИА «Новости» сообщение полицейского департамента Сиэтла.

Полиция разместила на своем сайте фотографии ранений сотрудников и отметила, что протестующие кидали в полицейских камни, бутылки и деревянные предметы. Также полицейские пострадали от «взрывоопасных веществ». Ведется следствие.

Напомним, в воскресенье полиция Сиэтла объявила беспорядки в городе мятежом.

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