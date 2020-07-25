Автокран упал на человека в Москве

Автокран упал на стройке в Москве, погиб один человек, сообщают экстренные службы города.

Происшествие случилось на 42-м километре МКАД, заявил собеседник РИА «Новости».

«На стройплощадке Метростроя произошло опрокидывание автокрана, один человек погиб», – уточнил источник.

Ранее на стройке в центре Москвы упал кран, крановщик получил травмы.