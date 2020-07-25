После массовых драк в Москве задержали более 30 человек, для них запретят въезд в Россию на пять лет, сообщило ГУ МВД по столице.

«Всего в территориальные отделы полиции для разбирательства было доставлено более 30 человек», – цитирует ведомство РИА «Новости».

Полицейские привлекли их к административной ответственности на основании статьи КоАП «Мелкое хулиганство».

Также возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой». «Все правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Кроме того, в соответствии с миграционным законодательством России в отношении них будут приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в РФ сроком на пять лет», – заключили в МВД.

В Москве произошли несколько стычек между уроженцами Азербайджана и Армении, одном из московских кафе на юго-востоке города произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

На данный момент арестован один из участников конфликта.