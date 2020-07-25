Взгляд
25 июля, суббота  |  Последнее обновление — 16:19  |  vz.ru
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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в Танзанию Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Почему США так недовольны секретным российским спутником

Россия способна следить из космоса даже за американскими спутниками twitter.com/AstroDrewMorgan
Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе? Подробности...
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Россия потеряла статус главного противника США

Председатель Си и президент Трамп войдут в историю как лидеры новой Холодной войны Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press
Госсекретарь Помпео выступил с исторической речью, которую уже сравнивают с объявлением холодной войны, прозвучавшим из уст Черчилля в 1946 году. Помпео заявил о непримиримой борьбе до победного конца – только теперь противник не Москва, а Пекин. Россию же Америка наоборот всячески пытается втянуть в свою коалицию. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
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Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

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    Арестован первый участник межнациональной драки в Москве

       25 июля 2020, 18:07
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Кузьминский суд Москвы арестовал одного из трех участников массовой драки на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

    «Постановлением Кузьминского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захидова М. Ф. на срок два месяца», – сказала собеседница ТАСС.

    Она уточнила, что вскоре будут рассмотрены ходатайства об аресте двух других задержанных – Гамидова П. Б. и Валиева Б. Р.

    Их обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», по ней их могут лишить свободы до 7 лет.

    Ранее сообщалось, что все трое задержанных – уроженцы Азербайджана, они участвовали в драке с выходцами из Армении в районе Марьино.

    В Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

    Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призывал соотечественников соблюдать российские законы и правила, а премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.


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