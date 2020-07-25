Правоохранители запросили арест участников межнациональной драки в Москве

Полиция ходатайствует об аресте трех участников межнациональной массовой драки в Москве, сообщили в пресс-службе Кузьминского суда столицы.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамидова, Валиева и Завидова, подозреваемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сообщили ТАСС в суде.

Ходатайства планируется рассмотреть в ближайшее время.

Отмечается, что все трое подозреваемых – уроженцы Азербайджана, они участвовали в драке с выходцами из Армении в районе Марьино.

Напомним, в Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призывал соотечественников соблюдать российские законы и правила, а премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.