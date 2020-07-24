Арбитраж ВТО принял сторону России в споре с ЕС

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 18:47  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Нужны ли России «ядерные поезда»

Возможно, пуск ракеты с железной дороги будет эффективней, чем «с грунта» Фото: Бабенко Александр/ТАСС
В экспертной среде вновь обсуждаются идеи возрождения в России «ядерных поездов» – железнодорожных комплексов с баллистическими ракетами. Есть мнение, что такие изделия могут быть поставлены на вооружение в кратчайшие сроки, и главное – они могут быть аргументом в переговорах с США. Однако ряд экспертов оспаривают такую позицию. Почему? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...

США объявили о начале новой холодной войны

Антон Любич, экономист
Тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный конец истории, вчера завершился. В городке Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка. Подробности...
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Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...
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              Арбитраж ВТО принял сторону России в споре с ЕС

                 24 июля 2020, 18:08
              Фото: REUTERS/Denis Balibouse
              Текст: Ольга Никитина

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              Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными основные претензии России к Европейскому союзу по поводу методики определения цены товаров и по поводу антидемпинговых мер, говорится в итоговом докладе арбитров по спору, инициированному Москвой в мае 2015 года.

              Как заявил эксперт, хорошо знакомый с данной тяжбой, говоривший на условиях анонимности, третейская группа «поддержала жалобу России о том, что применяемая Европейским союзом «методология определения цены» в антидемпинговых расследованиях представляет собой нарушение правил ВТО», передает ТАСС.

              Так, третейская группа установила, что применяемая европейской стороной методология систематически приводила к тому, что цена энергии в конечной цене российской продукции «искусственно и ненормально» занижалась, что также противоречит правилам организации, сказал эксперт.

              Также получила поддержку позиция российской стороны о том, что несогласие ЕС с заявленной российскими производителями сварных труб ценой их продукции, не соответствует этим правилам ВТО.

              Вместе с тем, арбитраж не согласился с мнением России о том, что базовые регулирующие правила ЕС по антидемпингу как таковые, касающиеся определения «нормально цены» на товары, не соответствуют соглашениям в рамках ВТО.

              Минэкономразвития в свою очередь сообщило, что Третейская группа в рамках ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по «энергокорректировкам» и рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации.

              Отмечается, что министр экономического развития России Максим Решетников приветствовал выводы органа ВТО. «Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России. Рассчитываем, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение. Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС», – подчеркнул глава ведомства.

              В августе прошлого года газета ВЗГЛЯД подробно анализировала итоги членства России в ВТО.


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