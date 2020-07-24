Муфтий Татарстана возмутился запрету на ношение хиджаба в колледже

Руководитель духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин выразил сомнения по поводу законности запрета на ношение хиджаба в Свердловском областном медицинском колледже.

«Если даже в Конституции России есть упоминание о Боге, то насколько правомерны внутренние уставы и приказы, запрещающие студенткам ношение хиджаба?» – цитирует священнослужителя «Интерфакс».

Ранее абитуриентка колледжа сообщила, что ей запретили носить хиджаб в этом колледже. По мнению Самигуллина, запрет ущемляет право мусульманок на получение образования.

В 2014 году Госдума приняла закон о школьной форме, по которому на региональном уровне единые требования к одежде учащихся устанавливаются законодательством субъектов России. Отмечалось, что на местном уровне единые требования к форме учеников муниципальных общеобразовательных организаций могут быть введены актами местных представительных органов, если это предусмотрено законодательством региона.

Газета ВЗГЛЯД анализировала доводы сторон в дискуссии на тему проявления конфессиональной принадлежности со стороны учеников и учителей.