Захарова заявила о «деструктивных фобиях» руководства Литвы

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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 20:03  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Протесты в Болгарии выгодны России лишь на первый взгляд

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...

Наследники уничтожают память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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              Захарова заявила о «деструктивных фобиях» руководства Литвы

              23 июля 2020, 18:59

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Взаимоотношения России и Литвы продолжают оставаться в беспросветном тупике по вине литовской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

              «Печально, что литовский лидер [Гитанас Науседа] продолжает подпитываться деструктивными фобиями вместо того, чтобы подумать об улучшении двусторонних отношений, оказавшихся по вине Вильнюса в беспросветном тупике», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

              Дипломат отметила, что Россия не раз уже осуждала попытки прибалтийских стран фальсифицировать исторические события и заявления о «советской оккупации».

              «Очередные такие недружественные выпады допущены президентом Литвы в ходе недавнего заседания Европейского совета в Брюсселе. Мы полагаем, что из уст руководства этого государства, проводящего последовательную линию на героизацию так называемых «лесных братьев», многие из которых напрямую сотрудничали с нацистами и виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей, обвинения в адрес России в, как они говорят, «историческом ревизионизме», неуместны, циничны и аморальны», – заключила Захарова.

              Президент Литвы Науседа перед началом евросаммита завялял, что намерен поднять вопрос разногласий с Россией в оценке Второй мировой войны.

              В начале июля комиссия по радио и телевидению, находящаяся в ведомстве парламента Литвы, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.


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