В Думе выступили против штрафов мотоциклистам за лавирование

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков не видит необходимости в штрафах для мотоциклистов и владельцев мопедов за лавирование между рядами: нет ни статистики таких правонарушений, ни запроса от профильного министерства.

По словам депутата, участникам дорожного движения надо добиваться взаимоуважения на дорогах.

Об инициативе рассказала ее автор, депутат Светлана Бессараб. Она предлагает внести изменения в ст. 12.36.2 КоАП и дополнить кодекс нормами, запрещающими движение в междурядье. Законопроект предполагает наказание в размере до 3 тыс. рублей в случае, если камера просто зафиксировала нарушение ПДД, если же лавирование мотоциклиста привело к ДТП – до 15 тыс. рублей и лишение прав. Сейчас, по ее словам, законопроект направлен в правительство.

«Я надеюсь на положительный отзыв правительства, потому что проблема уже назрела. Ко мне обратились граждане, которых обвиняют в ДТП с участием мотоциклиста. Действительно, в нашей жизни бывают такие ситуации - те из нас, кто являются автолюбителями, знают о них – когда внезапно в зеркале бокового вида появляется мотоциклист и обгоняет вас в той же полосе движения, в который движетесь вы», – передает РИА «Новости» слова депутата.

В свою очередь Лысаков отметил, что любые предложения по повышению штрафов должны основываться на в том числе и на статистике.

«Я могу практически сказать, как водитель: я нахожусь каждый день за рулём, езжу на работу, с работы, по делам и так далее. Я не могу сказать, что каждые пять или десять или даже полчаса мимо меня проносятся байкеры, которые мешают мне двигаться», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что если видит в зеркале мотоциклиста, то старается немного уступить ему дорогу. По мнению парламентария, стоит быть взаимовежливыми на дороге, поскольку есть и автолюбители, которые наоборот всячески затрудняют движение для мотоциклистов: «Мы на четырех колесах, они на двух, им сложнее, поэтому надо быть снисходительнее к ним».

Депутат пояснил, что мотоциклисты начинают лавировать между полосами, когда остальные участники дорожного движения стоят в пробке.

«Я не знаю, откуда возникла такая мысль (штрафы для мотоциклистов), но я никакой необходимости в этом не вижу, поскольку нет ни статистики, ни обращения МВД по этому поводу», – резюмировал Лысаков.