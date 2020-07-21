Украина заявила о потребности в новых кредитах для погашения старых

Украине в 2020 году придется брать новые кредиты для погашения и обслуживания уже взятых, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

«Есть потребность (в кредите). Мы увеличили дефицит на 300 млрд гривен (около 10,8 млрд долларов). В первом полугодии нам удалось получить транш МВФ, первый транш макрофинансовой помощи, и до конца года нам нужно заимствовать довольно значительную сумму денег. Следующий наш пиковый платеж в сентябре – 2,2 млрд долларов, и надо накопить валюту для осуществления этой выплаты», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Марченко также отметил, что ситуация с назначением нового главы Национального банка Украины должна успокоить кредиторов и партнеров страны и способствовать более выгодным условиям кредитования.

Так, минфин Украины пытался выйти на рынок внешних кредитов и продать украинские долговые бумаги. Но это произошло как раз накануне увольнения экс-главы НБУ Якова Смолия, и после его отставки размещение облигаций отменили.

Как подчеркнул украинский министр, что попытка взять следующий кредит будет зависеть от множества внешних и внутренних факторов и примерных дат на данный момент нет.

Ранее сообщалось, как Украина рассчитывала получить кредит от Всемирного банка (ВБ) в размере 1 млрд евро.

Кроме того, Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в 5 млрд долларов. МВФ потребовал от Украины для получения нового кредита открыть рынок земли, а также принять закон о банковском регулировании.

Однако глава комитета Верховной рады по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев заявил, что в течение трех-четырех лет Украина сможет полностью отказаться от кредитов МВФ.

При этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что МВФ продолжит давить на украинские власти и «доить их как дойную корову» в своих целях.