Маск вошел в число пяти богатейших людей мира

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Forbes оценивает сотояние Маска в 74,2 млрд долларов. Он обогнал по этому показателю экс-руководителя Microsoft Стива Балмера (72,2 млрд) и главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (72 млрд), передает ТАСС.

Возглавляет рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд). Также Маска опережают гендиректор LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (113,8 млрд), глава Amazon Джефф Безос (189 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг (90,3 млрд).

На прошлой неделе сообщалось, что Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира. С середины марта акции Tesla резко подорожали.