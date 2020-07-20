Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются облачность с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, сообщают синоптики.

Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла, передает ТАСС.

В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 13 градусов. Ночью дождливая погода сохранится.

Гидрометцентр прогнозирует ветер северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с, при грозе возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 18 до 23 градусов тепла, ночью возможно похолодание до плюс 10 градусов.