Израиль запретил въезд для иностранцев до 1 сентября

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 1 сентября на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает экономическое издание Globes.

По данным издания, израильское управление аэропортов уведомило все авиакомпании о сохранении строгого пограничного контроля из-за возобновления распространения COVID-19. Приказ на полный запрет на въезд граждан с неизраильскими паспортами продлен как минимум до 1 сентября, передает РИА «Новости».

Израильтяне, которые возвращаются из-за границы, должны 14 дней оставаться на карантине.

Запрет на въезд иностранцев действует с середины марта.

В субботу сообщалось, что правительство Израиля в связи с ростом числа инфицированных приняло решение ввести частичный режим изоляции по выходным – то есть c пятницы до воскресенья.

В конце июня минздрав Израиля сообщил о резком росте случаев коронавируса. Скачок заболеваемости произошел в Ашдоте и Бат-Яме; там было введено ограничение на посещение пляжей и запрещено собираться в группы более десяти человек.

А в среду министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн заявил о готовности повторно объявить карантин.