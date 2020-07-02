Москва ответила на «беспокойство» США поправками к Конституции России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление США по поправкам в российскую Конституцию.

«Просто нужно всем им успокоиться, принять как факт, что сами же и придумали какое-то время назад, а в последние годы звучало у них регулярно: не надо вмешиваться во внутренние дела других государств. Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную», – заявила Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

В свою очередь российский сенатор Константин Косачев заявил, что российское голосование не касается США.

«США, считающие себя «смотрящими» за демократией во всем мире, разумеется, не могли не отреагировать на голосование по конституционным поправкам в России. Это же их дело, в конце концов, а не кого-то еще», – заявил он в соцсетях.

Он отметил, что госдеп не привел никаких доказательств в подтверждение «манипуляции результатами» на голосовании.

Другой сенатор Алексей Кондратьев отметил, что роль Путина в обеспечении суверенитета России является ключевой, потому Запад будет делать все, чтобы нейтрализовать значимость решений российского лидера.

«В основных доктринальных документах Соединенных Штатов Америки Россия прямо называется противником, в отличие от нас, зачастую несмотря ни на что называющих США партнерами. Против России развернута полномасштабная прокси-война. Задействован целый спектр направлений, – политическое, экономическое, дипломатическое и другие», – уверен политик.

«Он – их главная цель, потому что он - стержень всего», – добавил Кондратьев.

Депутат Госдумы Антон Морозов со своей стороны отметил, что Россия – самостоятельное суверенное государство, и никаким иностранным государствам «непозволительно вмешиваться в наши избирательные процессы, тем более давать оценки тем изменениям, которые мы вносим в свой Основной закон».

Напомним, в четверг США выразили обеспокоенность по поводу голосования в России. «Мы особенно обеспокоены положением в поправках, которое потенциально позволит президенту [Владимиру] Путину оставаться у власти до 2036 года», – заявила пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус.

Госдеп также обеспокоен якобы имеющими место «попытками правительства России манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам, включая сообщения о принуждении избирателей, давлении на противников поправок и ограничениях в отношении независимых наблюдателей за голосованием». Никаких доказательств в заявлении госдеп не привел.

Ортагус отметила, что США в принципе выступают против конституционных поправок, продлевающих срок полномочий действующих руководителей государств, «особенно в тех случаях, когда отсутствуют необходимые условия для свободных и справедливых демократических процессов».

Отметим, что сами США вносили поправки в свою конституцию 27 раз.

Также в заявлении американского внешнеполитического ведомства рассматриваются темы Украины и Крыма. США выражают обеспокоенность тем, что российские власти якобы «пытаются провести голосование на украинской территории в Донецке, Луганске и в Крыму, что еще больше подчеркивает вопиющее пренебрежение Россией территориальной целостности и суверенитета своего соседа».

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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